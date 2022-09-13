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Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле автомобиля скорой помощи в Гафанском районе

Политика Материалы 13 сентября 2022 03:55 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле автомобиля скорой помощи в Гафанском районе

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БАКУ/Trend/ - Распространенная в некоторых армянских СМИ информация о том, что якобы подразделения азербайджанской армии обстреляли автомобиль скорой помощи в Гафанском районе не соответствует действительности и является очередной провокационной дезинформацией противоположной стороны, сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

"Подтверждаем, что контрмеры, принимаемые подразделениями азербайджанской армии, направлены только против легитимных военных объектов, являющихся огневыми точками вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении ведомства.

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