Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле автомобиля скорой помощи в Гафанском районе

БАКУ/Trend/ - Распространенная в некоторых армянских СМИ информация о том, что якобы подразделения азербайджанской армии обстреляли автомобиль скорой помощи в Гафанском районе не соответствует действительности и является очередной провокационной дезинформацией противоположной стороны, сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

"Подтверждаем, что контрмеры, принимаемые подразделениями азербайджанской армии, направлены только против легитимных военных объектов, являющихся огневыми точками вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении ведомства.