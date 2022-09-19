Азербайджанцы США обратились к Конгрессу в связи с недопустимыми заявлениями Пелоси

БАКУ /Trend/ - Члены правления Координационного совета азербайджанцев Америки обратились к официальным органам США в связи с визитом в Армению спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Об этом сообщили Trend в понедельник в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В заявлении отмечается, что визит Нэнси Пелоси в Армению 18 сентября направлен на искажение реалий в регионе Южного Кавказа.

"Нэнси Пелоси и поддерживающие ее конгрессмены выступают против демократических принципов, защищающих права человека и справедливость", - говорится в заявлении.

Также подчеркнуто, что необоснованные и несправедливые обвинения Нэнси Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы.

Ночью 12 сентября армянские ВС совершили на границе с Азербайджаном широкомасштабную провокацию. ВС Азербайджана пресекли этот акт агрессии против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе и широкомасштабные провокации лежит на военно-политическом руководстве Армении, говорится в заявлении.

Было отмечено, что в то время как Азербайджан демонстрирует свою заинтересованность в установлении устойчивого мира с Арменией, Нэнси Пелоси и ей подобные, вместо того, чтобы поддерживать это намерение Азербайджана, отдают предпочтение предвзятой проармянской политике. Азербайджан, который самостоятельно реализовал 4 резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном освобождении азербайджанских земель от оккупации, занимается сейчас разминированием своих территорий, проведением крупномасштабных работ по восстановлению разрушенных армянами земель. Азербайджанское государство не заинтересовано в конфликте с Арменией, а хочет мира, и заявления Пелоси, сделанные во время визита в Армению, являются серьезным ударом по усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

С сожалением было отмечено, что говорившая о "справедливости" и "демократии" Пелоси ни словом не обмолвилась об агрессивной политике Армении в отношении Азербайджана, почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий, разрушении азербайджанских городов, сел, школ, больниц, кладбищ, этнической чистке в отношении сотен тысяч азербайджанцев и других тяжких преступлениях, за которые несет ответственность Армения.

"Подобные шаги и необоснованные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а усилению напряженности", - говорится в заявлении.

Члены совета призвали к незамедлительному принятию мер в связи с позицией Нэнси Пелоси, направленной на возникновение новых конфликтов между Азербайджаном и Арменией.

(Перевод: Нубар Кулузаде)