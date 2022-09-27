27 сентября стало началом пути к славной Победе Азербайджана - Администрация Президента Турции

БАКУ /Trend/ - 27 сентября стало началом пути к славной Победе Азербайджана.

Об этом Trend сказали в Администрации Президента Турции.

Было отмечено, что Азербайджан является сторонником мира и стабильности и прилагал для достижения этого все усилия.

"Азербайджан приложил все дипломатические усилия для освобождения своих земель. Однако армянская сторона проигнорировала дипломатию», - говорится в сообщении.

В Администрации сказали, что день начала Отечественной войны - это день гордости не только для Азербайджана, но и для Турции.

"Турция и впредь будет рядом с братским Азербайджаном. Азербайджану будет оказана поддержка во всех сферах. Проведение Азербайджаном созидательных работ на своих освобожденных территориях еще раз доказывает всему миру, что страна является сторонником стабильности в регионе», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)