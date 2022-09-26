Хикмет Гаджиев встретился с помощником госсекретаря США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend.

На встрече были обсуждены текущее состояние процесса нормализации, вопросы мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также делимитация границ и транспортные вопросы.

Также были обсуждены перспективы развития двусторонних стратегических связей между Азербайджаном и США.

(Перевод: Нубар Кулузаде)