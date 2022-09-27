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В парламент Азербайджана продолжают поступать предложения по новому законопроекту о политпартиях

Политика Материалы 27 сентября 2022 19:09 (UTC +04:00)
В парламент Азербайджана продолжают поступать предложения по новому законопроекту о политпартиях

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В связи с новым законопроектом "О политических партиях", подготовленным на основе обращения представителей всех политических партий, представленных в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, поступают новые предложения от политпартий, работа над законопроектом продолжается.

Об этом сообщили Trend во вторник в парламенте.

Также на основе обращения Милли Меджлиса Центром социальных исследований планируется проведение общественного опроса по поводу нового закона "О политических партиях".

Учитывая все это, в Милли Меджлисе отложены общественные слушания по этому проекту, запланированные на 28 сентября. Вам будет предоставлена дополнительная информация о ходе процесса.

С учетом всего этого, в парламенте отложены общественные слушания по этому проекту, запланированные на 28 сентября. Общественности будет предоставлена дополнительная информация по этому вопросу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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