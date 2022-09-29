В австрийской прессе опубликован материал о поездке Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район

БАКУ /Trend/ - В австрийской онлайн-газете dasfazit.at опубликован материал, в котором говорится о том, что во вторую годовщину начала 44-дневной Отечественной войны, в отмечаемый 27 сентября День памяти Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в село Гараханбейли Физулинского района.

В статье отмечается, что пункт назначения был выбран не случайно, так как здесь в ходе военных операций по освобождению оккупированных территорий в 2020 году шли интенсивные бои и Гараханбейли было в число тех сел, которые были освобождены от оккупации в первый день войны.

Также в статье рассказывается о мемориальной обелиске в честь шехидов, установленном недалеко от села Гараханбейли и приводятся слова Президента Азербайджана, который вновь подчеркнул, что 44-дневная война – это славная история Азербайджана, и что в ходе войны азербайджанский народ, сплотившись в единый кулак, одержал верх над противником.

Также отмечается, что, говоря об освобождении от оккупации села Гараханбейли, глава государства отметил, что рядом с обелиском находился вражеский окоп, а также в этом направлении были проложены пять-шесть оборонительных линий противника. Президент Ильхам Алиев сказал, что азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры шли на смерть для прорыва этой и последующих оборонительных линий. Как отметил глава государства, в этом направлении после прорыва первой оборонительной линии врага началось победное шествие азербайджанской армии.

Согласно тексту статьи, Физулинский район находится в непосредственной близости к Карабахскому региону, где все еще продолжают оставаться незаконные армянские вооруженные формирования. Несмотря на то, что, согласно четвертому пункту трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, незаконные армянские вооруженные формирования должны были быть выведены с территории Азербайджана, де-факто требования этого пункта все еще не реализованы. Также подчеркивается, что за период после подписания трехстороннего заявления вышеупомянутые армянские формирования не раз прибегали к разного рода провокациям, и по сей день продолжают находиться на территории Азербайджана, представляя угрозу национальной безопасности страны.

«Несмотря на все тяготы и лишения войны, Президент Ильхам Алиев, говоря о том, что «мы – счастливое поколение», на долю которого выпала «эта славная миссия», и «что [мы] являемся как свидетелями, так и участниками этого исторического события», в очередной раз выразил свою решительность и принципиальность до конца отстаивать интересы Азербайджана», - говорится в статье.