Главы ряда НПО выступили с заявлением в связи с минной опасностью в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние три дня два мирных жителя погибли, еще 4 получили серьезные ранения в результате подрыва на мине. Неправительственные организации, работающие в рамках программы по борьбе с минной опасностью в Азербайджане, обратились с заявлением к международным организациям в связи с недавними минными инцидентами в стране.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Международного фонда евразийской прессы Умуд Мирзоев.

"Незаконные действия армянских военных формирований, которые массово загрязнили освобожденные территории Азербайджана минами и опасными боеприпасами, разрушив населенные пункты, села и города стерли их с лица земли, продолжаются до сих пор. Подрыв мин в последние дни в Физулинском, Тертерском и Ходжавендском районах, в результате которых 2 человека погибли и 4 человека получили тяжелые ранения, является продолжением этих действий.

Мы, как организации гражданского общества, испытываем большую обеспокоенность в связи с недавними инцидентами с минами, которые привели к гибели наших гражданских лиц. Если мировое сообщество серьезно не отнесется к минной проблеме Азербайджана, если ей не будет дана правовая оценка на международном уровне, то это преступление против человечности будет с каждым днем ​​углубляться и уносить жизни все большего количества людей. К сожалению, имевшие место минные инциденты еще раз подтверждают серьезность угрозы этой проблемы и важность озвученных нами многочисленных призывов, месседжей и заявлений.

В настоящее время армянские провокаторы тайно проникают в наши освобожденные районы и минируют эти территории. С этой провокацией связана одна из причин боев на азербайджано-армянской границе 12-13 сентября. Кстати, в ходе осмотра этих территорий было обнаружено, что армяне снова закопали тысячи мин.

Неслучайно, что после соглашения от 10 ноября 2020 года более 230 наших граждан, в основном мирных жителей, стали жертвами подрыва мин. Среди них были работники социально-инфраструктурных объектов и военнослужащие.

В настоящее время мировое сообщество закрывает глаза на минирование Арменией азербайджанских территорий и хранит молчание. Как организации гражданского общества, мы являемся свидетелями пренебрежительного отношения международных организаций и доноров к минной проблеме нашей страны. Мы обращаемся к ООН и ее агентствам, международным организациям, в том числе к донорам, инвесторам и призываем их поддержать решение глобальной минной проблемы в Азербайджане.

Мы призываем международные организации не поддерживать необоснованные и провокационные действия армянской стороны, такие как повторное разжигание конфликта. Необходимо поддерживать деятельность, направленную на обеспечения перемирия, мира и устойчивого развития в регионе, и поощрять деятельность по созданию атмосферы доверия! В связи с этим они должны выразить протест против минирования территорий, установки минных ловушек армянскими военными формированиями, и дать этому правовую оценку", - говорится в заявлении.