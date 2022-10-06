Швейцарcкая компания создаст «города будущего» на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Наша цель - создать «города будущего» на освобожденных землях Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала один из основателей компании «sa_partners» из Швейцарии Дунья Ковари в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период».

«Согласно нашей стратегии восстановления города Зангилан в центре внимания будут вопросы озеленения. Мы хотим сохранить существующую природу города и сделать его парковым», - сказала она.

Касательно плана по восстановлению города Кяльбаджар, Ковари отметила, что основная задача в этом регионе - создать все условия для развития туризма.

«Кяльбаджар известен своими горячими источниками. Наша задача создать большое количество мест социального назначения - места для отдыха и занятий спортом, спа- и фитнес-центры. Конечно, озеленение города останется одним из приоритетов», - добавила она.

По ее словам, приоритетом в восстановлении города Губадлы является сохранение водных ресурсов.

«Такая концепция как «замкнутое водяное кольцо» даст возможность сохранять и повторно использовать водные ресурсы», - пояснила она.