Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В ходе сентябрьских событий 6 азербайджанцев погибли от пыток со стороны армянских военнослужащих - Генпрокуратура

Политика Материалы 6 октября 2022 12:59 (UTC +04:00)
В ходе сентябрьских событий 6 азербайджанцев погибли от пыток со стороны армянских военнослужащих - Генпрокуратура

Читайте Trend в

Самир Али
Самир Али
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанской стороне переданы тела шести азербайджанцев, убитых с применением пыток армянскими военнослужащими в ходе сентябрьских событий, в связи с которыми ранее распространились соответствующие видеокадры.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

Он напомнил, что следственная группа продолжает расследование в отношении других видеокадров, распространившихся в социальных сетях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости