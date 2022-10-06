В ходе сентябрьских событий 6 азербайджанцев погибли от пыток со стороны армянских военнослужащих - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Азербайджанской стороне переданы тела шести азербайджанцев, убитых с применением пыток армянскими военнослужащими в ходе сентябрьских событий, в связи с которыми ранее распространились соответствующие видеокадры.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов.
Он напомнил, что следственная группа продолжает расследование в отношении других видеокадров, распространившихся в социальных сетях.
(Перевод: Фидан Мустафаева)