Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с личным составом сил спецназа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 октября первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинскую часть Сил специального назначения.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, сначала Керим Велиев возложил цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева и мемориальному памятнику шехидцам-спецназовцам. Затем минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов.

Начальник Генерального штаба встретился с личным составом и передал приветствия министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Генерал-полковник К.Велиев отметил, что ответные меры, принятые подразделениями азербайджанской армии, в том числе спецназовцами, в целях предотвращения широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении, совершенных в сентябре нынешнего года, высоко ценятся Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым. Он особо подчеркнул, что долгом каждого является и впредь оправдывать доверие главы государства, глубоко сознавая свою ответственность.

Начальник Генерального штаба поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению интенсивности тренировок и учений в целях поддержания на высоком уровне тактико-специальной подготовки и профессионального уровня подразделений специального назначения.