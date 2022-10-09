Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Позиции Азербайджанской Армии подверглись обстрелу

Политика Материалы 9 октября 2022 13:12 (UTC +04:00)
Позиции Азербайджанской Армии подверглись обстрелу

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Вечером 8 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района и населенного пункта Ханазах Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а утром 9 октября - позиции в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.

Лента

Лента новостей

Читать все новости