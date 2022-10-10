Коллектив Института востоковедения почтил память выдающегося ученого Аиды Имангулиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 октября в связи с 83-летней годовщиной со дня рождения выдающегося ученого-востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой коллектив Института востоковедения имени академика Зии Буньядова Национальной академии наук Азербайджана посетил могилу выдающегося ученого, и почтив с глубоким уважением ее память, возложил к могиле венок.

Как сообщает Trend, исполняющая обязанности вице-президента Национальной академии наук Азербайджана, генеральный директор Института востоковедения академик Гёвхар Бахшалиева отметила, что Аида Имангулиева была выдающимся ученым, внесшим большой вклад в мировую востоковедческую науку, а также прожила образцовую жизнь как азербайджанская женщина и мать.

Академик Гёвхар Бахшалиева отметила большие заслуги первой в Азербайджане женщины-доктора востоковедения, профессора Аиды Имангулиевой в развитии этой области, и подчеркнула, что глубокие теоретические знания, аналитическое мышление, широкая эрудиция, знание нескольких восточных и западных языков, проведенные исследования и написанные работы за короткое время принесли ученому широкую известность не только в масштабах бывшего Союза, но и во многих зарубежных странах. Отметив, что Аида Имангулиева, чье имя упоминается в одном ряду с именами всемирно известных востоковедов, стала первым азербайджанским ученым, системно изучившим литературные связи и влияние Востока и Запада в Азербайджане, Гёвхар Бахшалиева сказала, что труды ученого перечитывают, анализируют и исследуют, переводят и переиздают.

Отметив, что ранний уход из жизни выдающегося ученого Аиды Имангулиевой глубоко опечалил и потряс ее коллег и студентов, Бахшалиева сказала, что светлая память об ученом будет жить вечно.

Исполнительный директор Института востоковедения доктор философии по филологии Рухангиз Джумшудлю отметила, что Аида Имангулиева открыла новую страницу в исследовании современной арабской литературы, заложив основы новой школы, и сегодня молодые востоковеды достойно продолжают традиции этой школы.

Ведущий научный сотрудник отдела арабской филологии Института доктор философии по филологии Лаура Оруджева подчеркнула, что Аида Имангулиева являлась специалистом, достойно представлявшим азербайджанское востоковедение, арабистику за рубежом, и отметила, что уход из жизни Аиды Имангулиевой стал очень тяжелой утратой для ее коллег, которые много лет работали вместе с ней.

(Перевод: Фидан Мустафаева)