По факту самоубийства азербайджанского военнослужащего ведется следствие – Военная прокуратура

БАКУ /Trend/ - В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий воинской части № N министерства обороны Азербайджана Джаббаров Мирсалех Тахмаз оглу 15 октября 2022 года покончил с собой, выстрелив из огнестрельного оружия.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Военную прокуратуру, на основании полученной информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело военнослужащего, в качестве вещественных доказательств взяты важные для дела предметы, взяты объяснительные и произведены иные действия.

По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены неотложные необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается и будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.