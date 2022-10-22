Рассматриваем возможность оказания гумпомощи для возвращения вынужденных переселенцев - представитель ООН в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Мы рассматриваем возможность оказания гуманитарной помощи для возвращения вынужденных переселенцев.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в субботу представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гвидо Амброзо на открытии Международной благотворительной ярмарки, приуроченной к 30-летию партнерства Азербайджан-ООН, трехлетию председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и Дню ООН.

Он отметил, что ООН работает с Азербайджаном в таких направлениях, как повышение осведомленности в области минной безопасности, рекомендации по международным стандартам, связанным с процессами возвращения.

Амброзо сказал, что ведутся переговоры с правительством Азербайджана и относительно других проектов.

«Спустя 30 лет наконец у вынужденных переселенцев появилась возможность вернуться на родные земли. Это отрадно. ООН оказывала гуманитарную помощь вынужденным переселенцам в 90-е годы. Мы оказывали гуманитарную помощь и во время второй Карабахской войны, и думаем об ее оказании для возвращения вынужденных переселенцев», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)