Законопроект о политпартиях подготовлен с учетом современной политической системы, существующей в Азербайджане - Фазаил Ибрагимли

БАКУ /Trend/ - 15 политических партий, представленных в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, предприняли обращение о разработке нового законопроекта "О политических партиях".

Как сообщает в понедельник Trend , об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса, заместитель председателя Партии гражданской солидарности Фазаил Ибрагимли в ходе общественных обсуждений законопроекта "О политических партиях" в парламенте Азербайджана.

Он отметил, что закон "О политических партиях" был принят 30 лет назад, и за эти годы в Азербайджане произошли кардинальные изменения.

«Немаловажную роль в подготовке нового законопроекта сыграли предложения политических партий. Новый законопроект был подготовлен с учетом современной политической системы, существующей в Азербайджане», - сказал Ибрагимли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)