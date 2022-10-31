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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

Политика Материалы 31 октября 2022 13:05 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 24-29 октября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 49 противопехотных и 97 противотанковых мин, а также 398 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 350 гектаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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