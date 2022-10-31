Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная со ссылкой на начальника генштаба вооруженных сил Армении о якобы отступлении и передислокации частей азербайджанской армии с потерями в результате позиционных перестрелок с подразделениями вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Истису, является ложной и не соответствует действительности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, подобное заявление начальника армянского генштаба, тогда как с 24 октября не произошло никаких изменений в оперативной обстановке, демонстрирует его неосведомленность в этом вопросе.

"Сообщаем, что никаких изменений в оперативной обстановке не произошло и наши подразделения продолжают нести боевое дежурство на прежних позициях", - заявляет минобороны Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)