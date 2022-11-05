В Стамбульском университете отметили "День Победы Азербайджана" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре культуры и конгрессов имени доктора Фуата Сезгина Стамбульского университета состоялось торжественное мероприятие «День Победы Азербайджана», организованное Форумом граждан Азербайджана, Ассоциацией Sadece İnsan Derneği, Международным студенческим центром Стамбульского университета и Международной студенческой ассоциацией Bab-ı Alem.

Как сообщает в субботу Trend, президент Международного студенческого центра Стамбульского университета профессор Фарук Ташчы в своей вступительной речи сказал, что количество азербайджанских студентов, обучающихся в Стамбульском университете, с каждым годом увеличивается, и что успехи азербайджанских студентов, особенно в магистратуре и докторантуре, привлекают внимание. Ташчи добавил, что азербайджанские студенты, обучающиеся на факультетах медицины, наук, литературы, достигают успешных результатов на своих факультетах.

Азербайджанский депутат Севиль Микаилова рассказала о поддержке, оказанной Турцией и ее Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Азербайджану в Карабахской победе, и подчеркнула, что азербайджанский народ с благодарностью помнит эту поддержку. Севиль Микаилова отметила, что братство и стратегическое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном получили еще большее развитие. Она подчеркнула, что после Карабахской победы по решению Президента Ильхама Алиева началась реорганизация азербайджанской армии по образцу турецкой армии.

Исполняющий обязанности ректора Стамбульского университета профессор Мустафа Орал Онджюль отметил, что тюрки всегда были народом, несущим исламское знамя, и добавил что Карабахская победа очень ценна в этом смысле.

Консул Азербайджана в Стамбуле Заур Аллахвердизаде в своем выступлении сказал, что Карабахская война стала важной вехой для тюркского мира.

Преподаватель Университета Анкары профессор Тогрул Исмаил напомнил, что во время Первой Карабахской войны стране не была оказана необходимая поддержка из-за политической нестабильности в Турции, и добавил, что во время Второй Карабахской войны все было наоборот.

Преподаватель Байбуртского университета, доцент Рамин Садыков отметил, что между Турцией и Азербайджаном на протяжении длительного времени используется общий дипломатический язык и после Карабахской войны две страны на международной арене действуют согласованно. Напомнив, что с 2010 года между двумя странами существует стратегическое партнерство, он добавил, что с Шушинской декларацией между Азербайджаном и Турцией были установлены союзнические отношения. Эти отношения имеют сдерживающее значение для стран, создающих угрозы для Азербайджана и региона.

(Перевод: Фидан Мустафаева)