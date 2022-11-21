Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 14-19 ноября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 96 противопехотных и 23 противотанковые мины, а также 345 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 358 гектаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)