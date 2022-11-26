Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на действительную военную службу

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджанской Республики с 1 по 30 января 2022 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 января 2022 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988–2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 января 2022 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной в статье 38.1.1 закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.