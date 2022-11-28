Азербайджан до настоящего времени вернул Армении останки 146 солдат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан до настоящего времени вернул армянской стороне останки 146 солдат.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Азербайджан, демонстрируя твердую приверженность международному гуманитарному праву, продолжает поиск останков армянских солдат, погибших во время последней военной провокации Армении 12-14 сентября, вдоль неделимитированной границы. На данный момент Армении возвращены останки 146 солдат", - написал он.

Напомним, что 28 ноября 13 тел армянских военнослужащих, обнаруженных в результате проведенных поисковых мероприятий, были переданы армянской стороне при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) в соответствии с нормами международного гуманитарного права после проведения осмотра тел с участием сотрудников Военной прокуратуры Азербайджанской Республики и установления отсутствия на них каких-либо признаков насилия.