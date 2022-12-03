Список и карта топонимов Азербайджана представлены российской стороне - минобороны

БАКУ /Trend/ - Список и карта топонимов Азербайджана представлены российской стороне, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

«Вызывает сожаление тот факт, что несмотря на наши неоднократные обращения, в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации азербайджанские территории до сих пор обозначаются вымышленными армянскими топонимами.

Список и карта населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджанской Республики с азербайджанскими топонимами были официально предоставлены Азербайджаном министерству обороны Российской Федерации, прежнему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, а также Совместному турецко-российскому мониторинговому центру.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, указывать в соответствующей информации названия наших населенных пунктов правильными топонимами в соответствии с присланными нами официальными документами и картами.

Еще раз подчеркнем, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации от 03.12.2022 года, опубликованной на официальном сайте министерства обороны Российской Федерации, территория, обозначенная как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, именуемых «Мардакерт» и «Мартуни», — АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно», - говорится в сообщении ведомства.