Президенту Ильхаму Алиеву вручена скульптура, которая в свое время находилась в рабочем кабинете видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева

БАКУ /Trend/ - 6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя Республики Дагестан Российской Федерации Сергея Меликова.

Глава государства вручил советнику руководителя Республики Дагестан Магомеду Саидовичу Гурбанову орден «Шохрат», которым он, согласно Распоряжению Президента Азербайджана, награжден за плодотворную деятельность в развитии дружественных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в том числе между народами Азербайджана и Дагестана.

Затем были сделаны фото на память.

Далее Президенту Азербайджана была вручена скульптура, которая в свое время находилась в рабочем кабинете видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева.

Отметим, что Азиз Алиев в период руководства Дагестаном в 1942-1948 годах предотвратил планировавшуюся высылку дагестанского народа, как и других кавказских народов. Поэтому от имени старейшин Дагестана ему была преподнесена в дар эта скульптура, изображающая всадника с ребенком за спиной. Это произведение отныне будет находиться в рабочем кабинете Президента Ильхама Алиева.