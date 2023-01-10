Международный Центр Низами Гянджеви проведет X Глобальный Бакинский Форум

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви в марте проведет X Глобальный Бакинский форум, сообщает Trend во вторник со ссылкой на страницу центра в Twitter.

Как сообщается, X Глобальный Бакинский форум, на котором будет обсуждаться тема «Мир сегодня: вызовы и надежды», запланирован на 9-11 марта в Баку.

Отметим, что Международный центр Низами Гянджеви ежегодно проводит Глобальный Бакинский Форум, который уже стал одним из главных мероприятий в Восточной Европе, Южном Кавказе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя выдающимся лидерам и экспертам возможность обсудить пути преодоления самых насущных мировых проблем.

Twitter: @Lyaman_Zeyn