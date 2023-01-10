Коммуникационная стратегия Министерства обороны успешно реализовывалась в течение прошлого года (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Для достижения целей, поставленных Коммуникационной стратегией Министерства обороны Азербайджанской Республики, в течение 2022 года министерством были осуществлены соответствующие мероприятия.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в целях предоставления общественности точной, полной и оперативной информации о деятельности Министерства обороны в течение 2022 года на официальном интернет-сайте министерства (www.mod.gov.az) было размещено более 1000 материалов на азербайджанском, русском и английском языках.

В то же время на официальной странице министерства в Facebook было опубликовано более 1200, в Telegram - до 2300, в Instagram - свыше 1250 заметок, в Twitter - до 1900 твитов.

На официальном веб-сайте министерства было размещено до 5000 фото и более 360 видеоматериалов, связанных с проведением военно-патриотических и иных мероприятий.

Кроме того, были даны ответы на более 100 запросов, поступивших из средств массовой информации (СМИ) на азербайджанском, русском и английском языках.

За соответствующий период было рассмотрено до 250 обращений, поступивших из СМИ, и оказана необходимая помощь в проведении съемок. Было организовано 103 мероприятия представителей СМИ с использованием материально-технической и материально-учебной баз соответствующих структур министерства.

В целях информирования широкой общественности и совершенствования работы со СМИ за отчетный период было организовано 43 медиа-тура в различные виды войск Азербайджанской Армии, управления и службы министерства, специальные военно-учебные заведения, воинские части и на боевые позиции, расположенные на освобожденных от оккупации территориях. В рамках медиа-туров журналисты встретились с военнослужащими, взяли у них интервью, ознакомились со службой личного состава, организацией боевой службы, а также социально-бытовыми условиями и материально-техническим обеспечением.

В целях информирования общественности о провокациях, совершенных членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где присутствуют вооруженные силы Армении и дислоцированы российские миротворцы, а также о мерах, принятых нашей Армией для предотвращения этих провокаций, было проведено 6 брифингов с участием журналистов.

В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «Об обращениях граждан» и Указа Президента Азербайджанской Республики № 950 от 23 июня 2016 года, были соответствующим образом рассмотрены и обеспечены ответами до 35500 обращений, поступивших в раздел обращений на официальном сайте Министерства обороны, а также на адрес электронной почты.

Для изучения передового опыта в области коммуникаций были проведены соответствующие рабочие встречи с институтами медиа-исследований, до 30 военнослужащих приняли участие в международных мероприятиях в зарубежных странах.

Планомерная реализация мероприятий будет продолжена и в 2023 году для достижения поставленных целей в соответствии с требованиями Коммуникационной стратегии Министерства обороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)