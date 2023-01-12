Один день Гейдара Алиева: 12 января 1979 г. Открытие железной дороги Агдам - Ханкенди (ФОТО)

АМИ Trend запускает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Предлагаем нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в ежедневной хронике.



12 января 1979 года. Гейдар Алиев принимает участие в открытии железнодорожной ветки Агдам - Ханкенди и одноименной станции. Участок железной дороги протяженностью более 26 км. соединил тогда Нагорно-Карабахскую автономную область с остальными городами Азербайджана, что позволило не только улучшить логистику, но и добиться существенного роста экономических показателей региона - например, благодаря снижению расходов на поставки сырья и отгрузку продукции себестоимость товаров, произведенных в Карабахе, снизилась в разы. И достигнуто это было именно благодаря усилиям общенационального лидера.





Три года спустя, выступая на открытии мавзолея Вагифа в Шуше, Гейдар Алиев подчеркнул, какой важнейший вклад в развитие карабахского региона внесли эти шаги. "Сегодня на нашем собрании выступающие с благодарностью говорили о железной дороге, которая пришла в Степанакерт (Ханкенди - прим. ред.), проложенном газопроводе. Помню, в 1971 году, когда я участвовал в работе областной партийной конференции, о строительстве этих жизненно важных объектов говорилось как о трудноразрешимой проблеме. А теперь все это - реальность", - подчеркивал общенациональный лидер.