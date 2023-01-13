Для дальнейшего увеличения соцвыплат предусмотрены средства в размере 750 млн манатов в год

БАКУ /Trend/ - Подписанные Президентом Ильхамом Алиевым новые указы и распоряжения в рамках нового пакета социальных реформ на 2023 год предусматривают очередные важные шаги по улучшению благосостояния населения, увеличению социальных выплат, для ряда категорий граждан, в том числе семьям шехидов, лицам с инвалидностью в связи с войной. Таким образом, за последние пять лет уже реализуется четвертый пакет социальных реформ.

Согласно подписанным новым указам и распоряжениям, с 1 января 2023 года устанавливается:

Ежемесячная пенсия Президента для семей шехидов - 600 манатов.

Устанавливается размер ежемесячной стипендии Президента лицам, инвалидность которых установлена в связи с войной, событиями 20 января 1990 года, прохождением военной службы, ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС устанавливается пенсия Президента:

Лицам с инвалидностью из-за нарушения функций организма на 81-100 процентов - 500 манатов;

Лицам с инвалидностью из-за нарушения функций организма на 61-80 процентов - 400 манатов;

Лицам с инвалидностью из-за нарушения функций организма на 31-60 процентов - 330 манатов.

Назначается:

Единовременное пособие по рождению ребенка - 500 манатов;

Единовременное пособие на похороны - 500 манатов;

Единовременное пособие на лечение пострадавшим в результате радиационной аварии - 300 манатов.

Устанавливается размер пособия лицам с ограниченными возможностями здоровья:

Для инвалидов I группы - при утрате 81-100 процентов функций организма - 270 манатов;

Для инвалидов II группы - при утрате 61-80 процентов функций организма - 220 манатов;

Для инвалидов III группы - при утрате 31-60 процентов функций организма - 150 манатов;

Ежемесячная пенсия Президента для лиц с нарушениями зрения в связи с 81-100-процентным нарушением функций организма по общим причинам (I степень) - 300 манатов;

Ежемесячная пенсия Президента для лиц с нарушениями зрения в связи с 81-100-процентным нарушением функций организма по общим причинам (I степень) - 300 манатов;

Для других лиц из этой категории - 200 манатов.

Устанавливается размер ежемесячной стипендии Президента для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - 330 манатов;

Пособие по возрасту - 220 манатов;

Пособие за потерю кормильца (на каждого члена семьи) — до 120 манатов;

Малообеспеченным семьям с детьми до одного года (получателям адресной социальной помощи) пособие на каждого ребенка - 100 манатов;

Женщинам, имеющим более пяти детей (на каждого ребенка) - 105 манатов;

Пенсии лицам, осуществляющим уход за лицами с 81-100-процентным нарушением функций организма или лицами с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет установлены доведены - 100 манатов.

Устанавливается размер ежемесячной пенсии Президента за ученую степень:

за ученую степень доктора наук - 500 манатов;

за ученую степень доктора философии - 300 манатов;

Устанавливается размер ежемесячной стипендии за почетное звание:

за почетное звание "народный" - 200 манатов;

за почетное звание "заслуженный" - 150 манатов;

Устанавливается размер персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики - 1500 манатов.

Новыми указами и распоряжениями предусмотрено увеличение социальных выплат, которые охватят в общей сложности 660 тысяч человек.

Отметим, что в 2023 году по новому пакету социальных реформ предусмотрено дополнительно 750 миллионов манатов в год на дальнейшее увеличение социальных выплат, охватывающих 1,9 миллиона граждан.

(Перевод: Фидан Мустафаева)