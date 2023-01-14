Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Папе Франциску (ФОТО)

Политика Материалы 14 января 2023 20:03 (UTC +04:00)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Папе Франциску (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров вручил верительные грамоты главе Римско-католической церкви Папе Франциску.

Как передает в субботу Trend, посол передал приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Папе Франциску и пригласил Папу посетить Азербайджан. Посол сказал, что отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на взаимном уважении, за тридцатилетний период прошли большой путь развития. Ильгар Мухтаров напомнил о совершенных за этот период официальных визитах Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Святой Престол, а также о визите Папы Франциска в Азербайджан.

Было отмечено, что открытие посольства Азербайджана в Святом Престоле является показателем того значения, которое придается двусторонним отношениям.

В ходе беседы Папа Франциск выразил признательность за приветствия и попросил передать приветствия Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Папа с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан в 2016 году по приглашению Президента Ильхама Алиева и встречу с представителями религиозных общин в рамках визита. Он отметил, что его тепло встретили в Азербайджане, и визит в Азербайджан оставил у него приятные впечатления.

Глава Римско-католической церкви поинтересовался ситуацией в регионе. Он подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение традициям мультикультурализма и толерантности, а также важность деятельности страны в направлении содействия межрелигиозному и межкультурному диалогу.

Отметив эффективное сотрудничество между Святым Престолом и Фондом Гейдара Алиева, Папа Франциск сказал, что реставрация Фондом ряда исторических памятников, имеющих общечеловеческое значение, в Ватикане является большой работой в области охраны культурного наследия. Было отмечено, что эти проекты служат защите мирового культурного, исторического и религиозного наследия, развитию межкультурных и межрелигиозных отношений.

Посол, в свою очередь, сказал, что проекты, реализуемые в Ватикане по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, еще раз подтверждают традиционную роль Азербайджана как страны, приверженной мультикультурным ценностям, и продвигающей эти ценности.

Папа Франциск попросил посла передать искренние приветствия и наилучшие пожелания азербайджанскому народу.

На встрече Ильгара Мухтарова с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином было выражено удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Ватиканом. Подчеркнута важность этих отношений с точки зрения межцивилизационного и межрелигиозного диалога, а также продвижения толерантности в мире. Посол напомнил, что кардинал Пьетро Пароли получил приглашение посетить Азербайджан.

Государственный секретарь Святого Престола попросил посла передать приветствия Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и сообщил, что в этом году он посетит Азербайджан.

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Папе Франциску (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Папе Франциску (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Папе Франциску (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Папе Франциску (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Папе Франциску (ФОТО)
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Папе Франциску (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости