Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

По Лачинской дороге беспрепятственно проехал очередной автомобиль миротворцев (ФОТО)

Политика Материалы 16 января 2023 20:02 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехал очередной автомобиль миротворцев (ФОТО)

Читайте Trend в

ШУША /Trend/ - По Лачинской дороге, из Ханкенди в направлении Лачина, по территории, где проходит мирная акция протеста, проводимая представителями неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, в очередной раз беспрепятственно проехал грузовой автомобиль российских миротворцев.

Как сообщает в понедельник сотрудник Trend, командированный в Шушу, до этого по данной дороге беспрепятственно проехали еще несколько автомобилей, принадлежащих миротворцам.

Акция протеста, проводимая представителями НПО Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе, продолжается уже тридцать шестой день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

По Лачинской дороге беспрепятственно проехал очередной автомобиль миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехал очередной автомобиль миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехал очередной автомобиль миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехал очередной автомобиль миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехал очередной автомобиль миротворцев (ФОТО)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехал очередной автомобиль миротворцев (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости