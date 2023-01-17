БАКУ /Trend/ - В Баку планируется провести парламентскую конференцию прикаспийских государств.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на сайт Государственной думы России, об этом сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии.

"Вместе с коллегами из Азербайджана планируем проведение в Баку парламентской конференции прикаспийских государств", - сказал Володин.

По его словам, в апреле Госдума также проведет конференцию по безопасности и региональному сотрудничеству с участием Китая, Ирана, Турции, Пакистана.