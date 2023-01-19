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Проверена боеготовность воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО)

Политика Материалы 19 января 2023 20:20 (UTC +04:00)
Проверена боеготовность воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица министерства посетили несколько воинских частей на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, и проверили боеготовность подразделений, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба заслушал доклады об оперативной обстановке и организации боевого дежурства, дал соответствующие поручения по своевременному и решительному пресечению возможных провокаций.

Генерал-полковник Велиев дал указания о повышении интенсивности учений и занятий, совершенствовании навыков управления подразделениями в целях поддержания высокого уровня боеспособности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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