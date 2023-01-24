Макрон принял армянских террористов в Елисейском дворце - новая игра Парижа на Кавказе

БАКУ /Trend/ - Эмманюэль Макрон принял в Елисейском дворце представляющихся главами армянских организаций во Франции Ару Тораняна и Мурада Папазяна, обсудив с ними вопросы, связанные с так называемым "геноцидом армян", Лачинской дорогой и "безопасностью Армении". Естественно, прием на президентском уровне этих лиц является частью антиазербайджанской политики Парижа.

Хотя Торанян и Папазян и маскируются под представителей армянской диаспоры на политической арене, об их террористической деятельности, темном прошлом известно многим.

Так, Ара Торанян (Жан-Марк Ара Торанян) является главой террористической организации ASALA. Он занял это место после того, как был ликвидирован стоявший во главе ASALA Монте Мелконян, известный своей террористической деятельностью против Турции.

Напомним, что глава армянского лобби во Франции Жан-Марк Ара Торанян в 1980-е годы был пресс-секретарем ASALA, стоявшей за терактом, совершенным в 1983 году в аэропорту Орли. В результате этого теракта погибли двое турок и четверо французов, 55 человек получили ранения.

Торанян имеет тесные связи с нынешней властью Франции. 25 апреля 2021 года, когда президент Франции посетил памятник так называемому "геноциду армян", Торанян был рядом с ним. Торанян является одним из главных инициаторов резолюций, принятых против Азербайджана в Европе. В настоящее время он также возглавляет армянское лобби во Франции.

Мурад Папазян - один из главных руководителей кампаний против Азербайджана во Франции. 19 июля прошлого года под руководством сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), члена бюро организации "Дашнакцутюн" Мурада Папазяна члены партии "Дашнакцутюн" и фракции "Молодые дашнаки" (FRA nor-Seround), идеологические партнеры и последователи ASALA, признанной на международном уровне террористической организацией, провели митинг перед посольством Азербайджана в Париже.

Также Папазян был одним из тех, кто пытался помешать законной акции, организованной азербайджанской диаспорой перед посольством Армении. С этой целью он обратился во все соответствующие инстанции, начиная с мэрии Парижа. Но его попытки не увенчались успехом, наоборот, участники акции охранялись полицией.

Папазян также является одним из главных противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В августе 2022 года он высказался против Никола Пашиняна, заявив, что тот превращает Армению в авторитарное государство.

Мурада Папазяна, прибывшего в Ереван в прошлом году, развернули обратно из аэропорта, так как он был объявлен "нежелательным лицом".

Итак, Макрон принимает в Елисейском дворце террористов, лиц, чья политическая деятельность полна антитюркских и антиазербайджанских мотивов. Официальный Париж не опасается даже союза с террористами против Азербайджана, и садится с ними за один стол.

Встреча президента Франции с Папазяном также является открытым месседжем для власти Пашиняна. Очевидно, что Макрон не чурается и союза против Пашиняна ради вхождения на Южный Кавказ. .

Все эти факты доказывают, что официальный Париж не намерен вносить какой-либо вклад в мир на Южном Кавказе. Напротив, он пытается заключить союз с террористами, чтобы создать новый очаг конфликта, усилить напряженность. Тем самым является невозможным участие Парижа в азербайджано-армянском мирном процессе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)