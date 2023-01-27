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Шокированы нападением на посольство Азербайджана в Иране - МИД РФ

Политика Материалы 27 января 2023 11:12 (UTC +04:00)
Шокированы нападением на посольство Азербайджана в Иране - МИД РФ

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БАКУ /Trend/ - Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем телеграмм-канале написала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!

Позже дадим развёрнутый комментарий на этот счёт», - написала она.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства.

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