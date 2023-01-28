Еще раз осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Еще раз осуждаю вчерашнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с молодыми дипломатами.

"Выражаю соболезнования нашим азербайджанским братьям", - сказал он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)