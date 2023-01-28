Глава МИД Таджикистана осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - 28 января министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Как сообщили в субботу Trend в МИД Азербайджана, Мухриддин осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, подчеркнув необходимость того, чтобы виновный понес наказание в короткие сроки.

Глава МИД Таджикистана выразил соболезнования семье погибшего в результате нападения на посольство начальника службы охраны и всему азербайджанскому народу. Он отметил постоянную поддержку Таджикистаном Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность министру иностранных дел Таджикистана за соболезнования и поддержку. Он отметил, что потребовано наказание виновных в террористическом акте против посольства страны, включая заказчиков и организаторов.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)