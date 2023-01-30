ОЭС выразила соболезнования Азербайджану в связи с нападением на посольство в Иране

БАКУ /Trend/ - Организация экономического сотрудничества (ОЭС) выражает глубокие соболезнования в связи с трагическим инцидентом, произошедшим в Посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране, в результате которой погиб начальник службы безопасности, а также были ранены двое сотрудников посольства, говорится в сообщении ОЭС, передает Trend со ссылкой на организацию.

"Выражая искренние соболезнования семье погибшего, народу и правительству Азербайджанской Республики, Организация желает скорейшего выздоровления раненым. ОЭС надеется на быстрое и объективное расследование этого дела, полагая, что такие печальные события не повлияют на прочные исторические и культурные связи, существующие между государствами-членами организации", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Вчера вечером тело Орхана Аскерова, погибшего в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января, было доставлено в Баку и захоронено сегодня на второй Аллее шехидов.