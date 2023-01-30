В 2010 году мы приняли решение: давайте двигаться в сторону Азербайджана - премьер-министр Венгрии

БАКУ /Trend/ - В 2010 году мы приняли решение: давайте двигаться в сторону Азербайджана.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на официальном обеде, данном в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Будапеште.

«В 2010 году Венгрия приняла очень важное решение. Мы взглянули на мир, чтобы определить, где можем найти стратегических партнеров. Мы находились в поиске не только финансовых интересов, а более крепкой дружбы, потому что НАТО, Европейский Союз – все это прекрасно, но они уже утратили былую привлекательность. В 2010 году мы сказали, что не можем рассчитывать только на самих себя. Мы приняли решение: давайте двигаться в сторону Азербайджана. Именно тогда началась моя дружба с Президентом Алиевым и первой леди, и я хочу искренне поприветствовать и первую леди.

Как вам известно, по мнению венгерских историков, в ходе длительного похода с восточной стороны Уральских гор мы провели определенное время на территории современного Азербайджана. Именно поэтому мы признательны Президенту Алиеву за поддержку присоединения Венгрии к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя, потому что между двумя странами есть культурное сходство. Оно не так очевидно, потому что с определенного времени мы стали христианами, а Азербайджан смог сохранить свою мусульманскую идентичность»,- сказал Орбан.