Однозначно доказано, что убийство Зии Буниятова было совершено иранской стороной (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Террор не является чем-то новым для Ирана. В ходе расследования убийства Зии Буниятова в 90-е годы было однозначно доказано, что за этим стояла иранская сторона. Почему это было сделано? Потому что Зия Буниятов был первым, кто перевел Коран в Азербайджане.

Об этом, в частности, сказал в четверг в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

"Они недолюбливали таких азербайджанских ученых. Они предпочитали тех, кто думал "по-ирански", служил Ирану. И после этого были выявлены десятки, сотни шпионских сетей Ирана. Благодаря великому лидеру Гейдару Алиеву вопрос религиозной безопасности стал приоритетным", - подчеркнул он.

Отметим, что азербайджанский ученый-востоковед, Герой Советского Союза, академик Зия Муса оглу Буниятов был убит 21 февраля 1997 года в 18:10, когда выходил из дома, в котором жил. На момент убийства Зие Буниятову было 75 лет.

Trend представляет вниманию полную версию этого интервью.