Президент Ильхам Алиев: Удвоение экспорта газа к 2027 году выполнимо

БАКУ/Trend/ - Азербайджан планирует к 2027 году удвоить экспорт газа в Европу.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 февраля на IX заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-й встрече министров в рамках первого Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

«Это выполнимо, поскольку у нас есть ресурсы для этого. У нас есть взаимная политическая воля и очень высокий уровень взаимного доверия», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что одним из важных факторов успешной реализации проекта Южный газовый коридор, помимо технических, а иногда и политических вопросов, которые необходимо решить, является высокий уровень взаимного доверия. «Я бы даже назвал это взаимной солидарностью, когда мы сразу видим, что кто-то нуждается в поддержке», - добавил Президент Ильхам Алиев.