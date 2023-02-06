Эрдоган отправится в AFAD для координации работ в связи с землетрясением

БАКУ /Trend/ - Президент Реджеп Тайип Эрдоган отправится в Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) Турции для координации работ в связи с землетрясением.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что Президент Турции отправится к главе Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями для координации работ по спасению пострадавших и ликвидации последствий землетрясения.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)