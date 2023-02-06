Госкомитет Азербайджана обратился к азербайджанцам в зоне стихийного бедствия в Турции

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, находящимся в регионах, объявленных зоной стихийного бедствия в результате сильного землетрясения в Турции, сообщает в понедельник Trend.

Ниже со ссылкой на Госкомитет представлены адреса электронной почты и номера телефонов, которые работают 24 часа в сутки, для связи соотечественников с различными структурами.

Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой

Контактное лицо: Ханан Мамедов, телефон: +994 50 607 98 36

Email: [email protected]

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры

[email protected]

www.azdiasporasocial.az

Посольство Азербайджана в Турции

"Горячая линия": +90 532 577 61 68

Диаспорские организации

Анкара

Ассоциация социальной помощи и культуры Азафлы

Контактное лицо: Арзуман Азафлы, телефон: +90 532 594 4477

E-mail: [email protected]

Стамбул

Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF)

Контактное лицо: Хидаят Гулам, телефон: +90 542 489 52 15

Электронная почта: [email protected]

Кахраманмараш

Союз образования, культуры и солидарности Азербайджана

Контактное лицо: Турал Шахбазлы, телефон: +90 530 946 18 38

Электронная почта: [email protected]

Мерсин, Хатай, Османие, Адана

Азербайджанский дом Хатай

Контактное лицо: Башар Кемюр, телефон: +90 553 007 42 73

Электронная почта: [email protected]

(Перевод: Фидан Мустафаева)