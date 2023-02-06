Госкомитет Азербайджана обратился к азербайджанцам в зоне стихийного бедствия в Турции

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, находящимся в регионах, объявленных зоной стихийного бедствия в результате сильного землетрясения в Турции, сообщает в понедельник Trend.
Ниже со ссылкой на Госкомитет представлены адреса электронной почты и номера телефонов, которые работают 24 часа в сутки, для связи соотечественников с различными структурами.
Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой
Контактное лицо: Ханан Мамедов, телефон: +994 50 607 98 36
Email: [email protected]
Фонд поддержки азербайджанской диаспоры
Посольство Азербайджана в Турции
"Горячая линия": +90 532 577 61 68
Диаспорские организации
Анкара
Ассоциация социальной помощи и культуры Азафлы
Контактное лицо: Арзуман Азафлы, телефон: +90 532 594 4477
E-mail: [email protected]
Стамбул
Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF)
Контактное лицо: Хидаят Гулам, телефон: +90 542 489 52 15
Электронная почта: [email protected]
Кахраманмараш
Союз образования, культуры и солидарности Азербайджана
Контактное лицо: Турал Шахбазлы, телефон: +90 530 946 18 38
Электронная почта: [email protected]
Мерсин, Хатай, Османие, Адана
Азербайджанский дом Хатай
Контактное лицо: Башар Кемюр, телефон: +90 553 007 42 73
Электронная почта: [email protected]
(Перевод: Фидан Мустафаева)