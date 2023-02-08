Посольства европейских стран в Азербайджане приспустили флаги в связи с трауром по погибшим в Турции

БАКУ /Trend/ - Посольства европейских стран в Азербайджане приспустили флаги в связи с трауром по погибшим в землетрясении в Турции.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

Посол написал о солидарности в это трудное время с Турцией и турецким народом.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный национальный траур по погибшим в землетрясении.

До 12 февраля, в связи с объявленным трауром, флаги по всей стране и в зарубежных представительствах Турции будут приспущены.

6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 7 тысяч, раненных - 40 тысяч.

В первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения. Кроме того, 8 февраля по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, еще одна группа азербайджанских спасателей в составе 227 человек отправилась в братскую страну.

7 февраля самолетом в Турцию были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста. Следующим самолетом были отправлены палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя.

Также по поручению Первой леди Азербайджана, Фонд Гейдара Алиева направляет в братскую страну гуманитарную помощь.

8 февраля посредством 13 транспортных средств специального назначения в Турцию направлена очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В гуманитарную помощь для размещения пострадавших от разрушений, входят 260 палаток, 300 кроватей, 2 генератора большой мощности, 8000 комплектов одежды, 20000 пар носков, 350 столов, 1000 стульев, 5000 полотенец и другие предметы первой необходимости.

Кроме того, в братскую страну отправился очередной самолет с гуманитарной помощью Министерства по чрезвычайным ситуациям. В гуманитарную помощь входят 115 палаток, 140 кроватей, 1448 одеял, 90 обогревателей, 300 столов, 1000 стульев, 2000 полотенец и другие предметы первой необходимости.