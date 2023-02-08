Состоялся очередной выпуск "Курса подготовки гизирей к офицерским должностям" (ФОТО)

В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск, состоялся очередной выпуск "Курса подготовки гизирей к офицерским должностям".

Как сообщили Trend в Министерстве обороны, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. В исполнении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на мероприятии заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев, приветствовал молодых офицеров, поздравил выпускников с успешным окончанием курса и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Командующий Сухопутными войсками рассказал о победе, одержанной в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, об успехах в военных операциях, осуществленных в послевоенные годы в целях предотвращения вражеских провокаций, призвал выпускников верно служить Родине, обеспечить боевую и морально-психологическую готовность личного состава, порекомендовал ответственно отнестись к повышению патриотических чувств.

Выступившие на мероприятии выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики и руководству Министерства обороны за проявленное внимание и заботу, и пообещали оправдать оказанное доверие.

Затем к символическим пням были прикреплены памятные эмблемы, военнослужащим были вручены сертификаты. Руководителям учебного процесса и выпускникам, отличившимся в организации курса, были преподнесены ценные подарки.