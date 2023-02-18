Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

БАКУ/Trend/ - 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проходит пленарное заседание на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе».

Как сообщает Trend, в мероприятии принимают участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В пленарном заседании, проводимом под модераторством председателя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, участвуют также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, генеральный секретарь ОБСЕ, заместитель председателя Совета Мюнхенской конференции по безопасности Хельга Мария Шмидт.

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