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Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо - вице-президент Кубы

Политика Материалы 1 марта 2023 18:33 (UTC +04:00)
Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо - вице-президент Кубы

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня вице-президент Кубы Сальвадор Антонио Вальдес Меса в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Он отметил, что Куба заинтересована в укреплении и расширении взаимосвязей с Азербайджаном.

Вице-президент высоко оценил инициативы, выдвинутые Азербайджаном во время председательства в Движении неприсоединения. Он поделился мнением о дальнейшем развитии межпарламентского сотрудничества между Кубой и Азербайджаном, а также сотрудничества в областях здравоохранения, экономики, торговли и других сферах, отметил важность обмена опытом.

Сальвадор Антонио Вальдес Меса выразил благодарность Азербайджану за поддержку резолюций, представленных на Генеральной Ассамблее ООН в связи с Кубой.

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