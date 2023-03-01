Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо - вице-президент Кубы

БАКУ /Trend/ - Освобождение Азербайджаном своих оккупированных земель абсолютно справедливо.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня вице-президент Кубы Сальвадор Антонио Вальдес Меса в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Он отметил, что Куба заинтересована в укреплении и расширении взаимосвязей с Азербайджаном.

Вице-президент высоко оценил инициативы, выдвинутые Азербайджаном во время председательства в Движении неприсоединения. Он поделился мнением о дальнейшем развитии межпарламентского сотрудничества между Кубой и Азербайджаном, а также сотрудничества в областях здравоохранения, экономики, торговли и других сферах, отметил важность обмена опытом.

Сальвадор Антонио Вальдес Меса выразил благодарность Азербайджану за поддержку резолюций, представленных на Генеральной Ассамблее ООН в связи с Кубой.