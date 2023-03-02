Единственный выход из пандемии - это проявление солидарности – Чабо Кёрёши

БАКУ /Trend/ - Единственный выход из пандемии - это проявление солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 марта президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабо Кёрёши.

Он отметил, что пандемия COVID-19 считается крупнейшим кризисом века в области здравоохранения.

"Единственный выход из пандемии - это проявление солидарности, которая должна проявляться не только в пределах наших собственных границ, но и за их пределами".

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие.

(Перевод: Фидан Мустафаева)