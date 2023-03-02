Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам добился выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, наверное, это был первый случай в мире с момента создания ООН

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость военно-политическими средствами и сам добился выполнения указанных резолюций Совета Безопасности. Наверное, это был первый случай в мире с момента создания ООН.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

"Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен. Например, некоторые резолюции Совета Безопасности были выполнены в течение нескольких дней. Однако в случае с Азербайджаном Армения почти 30 лет игнорировала четыре резолюции Совета Безопасности, требующие немедленного и безоговорочного вывода своих вооруженных сил с территорий Азербайджана.

В 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость военно-политическими средствами и сам добился выполнения указанных резолюций Совета Безопасности. Наверное, это был первый случай в мире с момента создания ООН.

За годы оккупации сотни городов и сел Азербайджана были преднамеренно разрушены, все культурные и религиозные объекты были разграблены и расхищены Арменией. Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида. С конца 2020 года тысячи иностранных дипломатов, журналистов, представителей НПО и политиков, в том числе из стран ДН, посетили освобожденные территории и стали свидетелями варварства, совершенного Арменией", - сказал глава государства.