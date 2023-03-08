Президент Ильхам Алиев: Латвия и Азербайджан являются стратегическими партнерами

БАКУ /Trend/ - Отношения между Латвией и Азербайджаном развиваются очень успешно. Наши страны являются стратегическими партнерами.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Подчеркнув, что несколько лет назад между двумя странами была подписана Декларация о стратегическом партнерстве, глава государства отметил: «Мы действительно действуем как стратегические партнеры»