Агентство развития медиа ответило искажающему азербайджанские реалии Freedom House

БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) распространило заявление в связи с последним докладом организации Freedom House, искажающим азербайджанские реалии.

Как сообщает в четверг Trend, в заявлении говорится, что международная неправительственная организация Freedom House в своем последнем докладе еще раз продемонстрировала свое далекое от реальности, предвзятое отношение к состоянию СМИ в Азербайджане.

В ответ на предвзятые высказывания об информационном пространстве Азербайджана Агентство заявляет, что в законе Азербайджанской Республики "О медиа" не прописано, как утверждается в докладе, обязательство для иностранных онлайн-платформ регистрироваться в качестве местного юридического лица. Так, согласно положениям закона, открытие филиалов и представительств субъектов иностранных медиа в Азербайджанской Республике регулируется международными договорами, стороной которых выступает Азербайджанская Республика, и для этого ни в коем случае не требуется регистрация этих субъектов в качестве местных юридических лиц.

Как отмечает Агентство, особо следует подчеркнуть, что положения закона не распространяются на платформы обмена видео, интернет-телевидение и другие виды деятельности из этой категории, ни в коем случае не предусматривают регулирование их деятельности.

С учетом международного подхода предусматривается, что правовая оценка противоправным случаям в сфере медиа дается судом, полномочия государственных органов в этом направлении полностью ограничены. Ни один государственный орган не имеет права приостанавливать деятельность субъектов медиа или прекращать их деятельность, либо каким-либо образом вмешиваться в нее. Все правонарушения, которые могут возникнуть в этой сфере, решаются в судах на основе принципа равенства сторон.

Закон полностью исключает цензуру, устанавливая, что "государственная цензура в сфере медиа, а также создание и финансирование государственных органов (учреждений) или должностей для этой цели запрещены". Кроме того, он определяет в качестве задачи государства обеспечение разнообразия мнений и свободы действий в сфере СМИ. Также закон в целях обеспечения свободы журналистов, связанной с информированием населения, возлагает на государственные органы обязанность предоставлять представителям СМИ подробную информацию о любом факте или событии, а вмешательство в профессиональную деятельность журналистов считает недопустимым.

Доклад организации, которая продолжает искажать азербайджанские реалии, не контактирует с официальными источниками при выражении своего отношения, не отвечает на наши неоднократные инициативы по диалогу и, наконец, называет восстановившую свою территориальную целостность страну "оккупантом", является не только совершенно необоснованным и ненадежным с юридической и логической точки зрения, но и противоречит нормам и принципам международного права, отмечает Агентство.