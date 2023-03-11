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Армяне перевозят в Карабах незаконные товары военного назначения в сопровождении российских миротворцев (ВИДЕО)

Политика Материалы 11 марта 2023 12:36 (UTC +04:00)
Армяне перевозят в Карабах незаконные товары военного назначения в сопровождении российских миротворцев (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - Минобороны Азербайджана распространило кадры перевозки в Карабах незаконных товаров военного назначения армянами в сопровождении российских миротворцев.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство, техническими средствами наблюдения подразделений Азербайджанской Армии зафиксировано очередное движение военных транспортных средств, перевозящих личный состав подразделений вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российского миротворческого контингента, по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

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